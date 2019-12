Kalendarz adwentowy bukmacherów (18 grudnia)

Bukmacherzy przygotowali kalendarze adwentowe dla swoich klientów, dzięki którym każdego dnia gracze mogą odbierać prezenty. Nie są to jednak standardowe prezenty w formie słodyczy, ale freebety, bardzo korzystne bonusy czy różnego rodzaju promocje. Sprawdziliśmy, jakie niespodzianki przygotował LV BET, TOTALbet i Ewinner na osiemnasty dzień grudnia 2019 roku.

LV BET

25 procent więcej od wygranych? Taka możliwość jest dziś w LV BET, który oferuje Gruby Kupon z wyższym niż normalnie kursem całkowitym. Więcej informacji o promocji znajdziecie w zakładce Gruby Kupon.

Ewinner

Ewinner przygotował na dzisiejsze El Clasico freebet, który wynosi 50 procent postawionej stawki na zakłady przedmeczowe z meczu Barcelona – Real Madryt. Kurs minimalny takiego zdarzenia musi wynieść 2.00, zaś minimalna stawka 20 PLN.

TOTALbet

Bukmacher przygotował promocję dla nowych graczy, na których czeka kilka ciekawych propozycji. TOTALbet zwróci nowym graczom stawkę nawet do 150 złotych, jeśli ci wyślą przegrany kupon od innego bukmachera.

Promocja obowiązuje jedynie do 23:59 18 grudnia i przeznaczona jest dla osób, które tego dnia założą konto w TOTALbet. Potem nowy klient musi dokonać depozytu na co najmniej 100 PLN i postawić kupon za minimum 50 złotych. Wówczas na kuponie muszą znaleźć się co najmniej cztery zdarzenia (każde z kursem min. 1.20). Więcej informacji w regulaminie na stronie bukmachera.