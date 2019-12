“Fichado” coraz bliżej? Tajemnicza decyzja Arsenalu

Trwająca od kilku tygodni zagadka pt.: “Kto zostanie nowym trenerem Arsenalu?”, w końcu wydaje się dobiegać końca. Po tym, jak przez media przewijało się wielu potancjalnych następców Emery’ego, wyklarowało się nazwisko jednego głównego kandydata, którym jest Mikel Arteta.

Wiele wskazuje na to, że wszystkie “gdybanki” już wkrótce dobiegną końca. Może świadczyć o tym przede wszystkim najświeższy news ogłoszony przez Arsenal. Jaki? Otóż w “tajemniczych” okolicznościach postanowiono przełożyć konferencję prasową, która miała odbyć się dziś po południu.

Surprise, surprise… Arsenal’s scheduled press conference, due to take place this afternoon, has been postponed.

— Sam Dean (@SamJDean) December 19, 2019