Podbeskidzie potwierdza aspiracje do awansu? Mateusz Marzec nowym piłkarzem klubu

Mateusz Marzec jest wiceliderem klasyfikacji strzelców I ligi. Nic więc dziwnego, że pozyskało go Podbeskidzie, które aspiruje do awansu do gry w ekstraklasie w przyszłym sezonie.

Ofensywny pomocnik ma za sobą bardzo udaną rundę w Bełchatowie, do którego trafił latem z Olimpii Grudziądz. W barwach beniaminka I ligi wystąpił we wszystkich dwudziestu meczach, zdobywając jedenaście bramek. Tym samym jest drugim najlepszym strzelcem Fortuna I Ligi. Ustępuje w tym rankingu jedynie Omranowi Haydariemu, który ma na koncie jedno trafienie więcej.

Dobra forma Mateusza Marca musiała wzbudzić zainteresowanie silniejszych zespołów. Potencjalnych nabywców wyprzedziło jednak Podbeskidzie. 25-latek podpisał dziś z klubem z Bielska-Białej dwuletni kontrakt.

Ten ruch to potwierdzenie ekstraklasowych aspiracji “Górali”. Podopieczni Krzysztofa Brede zajmują obecnie 3. miejsce w I lidze, tracąc do lidera, Warty Poznań, trzy punkty.

