Trzej byli piłkarze Barcelony znowu razem w jednym zespole?

Andres Iniesta i Javier Mascherano mieli okazje występować w Barcelonie podczas jej kilku lat świetności. Wraz z wiekiem obaj piłkarze postanowili jednak opuścić „Dumę Katalonii” odpowiednio na rzecz klubów z Japonii oraz Chin. Argentyńczyk jakiś czas temu zdecydował jednak, że wróci do ojczyzny. Czy za nim podąży także i doświadczony pomocnik?

Kontrakt Iniesty z Vissel Kobe wygasa dopiero na początku 2021 roku, ale piłkarz według informacji Nicolasa Latiniego, dziennikarza pracującego w „TNT Sports”, zastanawia się poważnie nad zmianą pracodawcy. Namawia go do tego przede wszystkim Mascherano, który na zasadzie wolnego transferu trafił do Estudiantes z Hebei China Fortune.

Co ciekawe, ten zespół prowadzi dobrze znany obu graczom Gabriel Milito. Były obrońca Barcelony w latach 2007-2011 przejął te posadę w marcu 2019 roku i póki co jego klub zajmuje 13 miejsce w lidze. Patrząc na wyniki i na zawodników w środku pola, z pewnością takie transfery przydałyby się tej drużynie.

Iniesta pomimo 35 lat nie wyjechał do Japonii na tzw. odcinanie kuponów. Hiszpana w ostatnim czasie nieco trapiły kontuzje, ale jeśli tylko regularnie gra, to zwykle zdobywa bramki i asysty dla Vissel. Podczas tego sezonu w 23 spotkaniach zanotował już 8 goli oraz 6 asyst.