Patryk Klimala odejdzie z Jagiellonii? Włoski klub obserwuje zawodnika

Jagiellonia przeżywa ostatnio trudny czas. Do tego mogą dojść kolejne problemy. Możliwe, że już niedługo z klubem pożegna się Patryk Klimala, który znalazł się na celowniku Genoi.

21-latek jest kluczowym piłkarzem Jagiellonii w tym sezonie. Dotychczas zgromadził siedem goli i trzy asysty. Jego zespół spisuje się jednak zdecydowanie poniżej oczekiwań, gdyż zajmuje 9. miejsce w lidze. W poprzedniej kolejce białostoczanie przegrali z Górnikiem Zabrze, co również nie napawa optymizmem fanów klubu ze stolicy województwa podlaskiego.

Jak poinformował “Przegląd Sportowy”, piłkarz Jagiellonii znalazł się na celowniku Genoi. Włoski klub musiałby zapłacić za napastnika 4 miliony euro, gdyż właśnie tyle wynosi obecna klauzula odstępnego. Kontrakt Patryka Klimali kończy się w połowie 2021 roku.

Genoa od jakiegoś czasu bacznie śledzi polski rynek, co w zeszłym sezonie wzmogła znakomita forma ówczesnego piłkarza klubu, Krzysztofa Piątka. W tym roku do Genui trafił kolejny z zawodników ekstraklasy, Filip Jagiełło. Ponadto, Liguryjczycy obserwowali do niedawna Adama Buksę, który ostatecznie trafił do klubu MLS, New England Revolution.

