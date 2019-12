Podpisane! Edinson Cavani dogadał się z nowym klubem

Przygoda Ednsona Cavaniego z PSG już niebawem dobiegnie końca. Urugwajczyk latem zmieni pracodawce po trudnych ostatnich miesiącach w stolicy Francji. Czy napastnik zdoła odbudować swoją pozycję pod okiem Diego Simeone?

Mamy wrażenie, że 32-latek jest jednym z najbardziej niedocenianych snajperów na świecie. Jego statystyki bramek, nawet jeśli to tylko Ligue 1, są często brane z pewnym przymrużeniem oka. Oczywiście obecnie Thomas Tuchel ma do wyboru takich graczy jak Neymar, Mbappe czy Icardi, co naturalnie stawia Cavaniego w trudnej sytuacji. Mimo to snajper rozegrał kilkanaście spotkań, biorąc pod uwagę także problemy zdrowotne.

Media przez ostatnie miesiące najczęściej donosiły właśnie o zainteresowaniu ze strony „Rojiblancos”. Dzisiejsze informacje Di Marzio sugerują, ze Cavani podpisze 3-letnią umowę z Atletico na zasadzie wolnego transferu. To będzie kolejny transfer napastnika przeprowadzony przez Atletico po tym jak rok temu trafił tam Alvaro Morata, zaś w sierpniu za ponad 120 milionów euro z Benfiki wykupiony został Joao Felix.

Z pewnością Urugwajczyk przyda się zespołowi Simeone. Diego Costa od dawna boryka się z urazami, natomiast wspomniane nowe nabytki za łącznie około 200 milionów euro póki co nie potrafią regularnie zdobywać bramek. Możliwe, że Cavani trafi już do stolicy Hiszpanii w styczniu, lecz wówczas PSG zażąda za niego dodatkowych kilku milionów euro.