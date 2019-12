Zarobki Cristiano Ronaldo kontra… budżety płacowe klubów Serie A

Odejście Cristiano Ronaldo do Juventusu było wielkim wydarzeniem pod wieloma względami. Nie tylko dlatego, że Real Madryt stracił swoją największą gwiazdę ostatniej dekady i jednego z najlepszych zawodników w historii klubu.

Cała transakcja była bowiem niezwykle skomplikowanym procesem, w którym nie wystarczyło znaleźć ponad stu milionów, jakie trzeba było zapłacić “Królewskim”. Ogromnym wyzwaniem było także m.in. zorganizowanie środków na pensję Portugalczyka…

Tu z pomocą przyszedł sponsor klubu, czyli koncern Fiat (w jego skład wchodzi m.in. marka Jeep). Wyłożył on wielkie pieniądze, co przyczyniło się do strajków pracowników fabryki Fiata w Melfi na południu Włoch. Nie spodobało im się, że ich pracodawca wydaje tak niebotyczne sumy na piłkarza, podczas kiedy oni wysyłani są na przymusowe urlopy i żyją z zasiłku.

Jak duże (a raczej ogromne) są zarobki Cristiano Ronaldo? Za skalę najlepiej posłużą tu nie przykłady innych zawodników, ale… całej ligi włoskiej. Okazuje się, że sam Portugalczyk zarabia więcej, niż 14 klubów płaci swoim graczom.

Powyższe zestawienie prezentuje się po prostu szokująco. Ponad połowa klubów Serie A nie jest w stanie płacić swoim graczom tyle, ile sam zarabia “CR7”. Pokazuje to także inne rzeczy – m.in. jak bardzo przepłacani są gracze AC Milan, na tę chwilę (choć trudno to przyznać) średniaka Serie A.

To także kolejna okazja do pochwalenia Atalanty. Drużyna, która w poprzednim sezonie zdołała wywalczyć pierwszy w historii klubu awans do Ligi Mistrzów, płaciła swoim graczom… ponad połowę mniej, niż wynosi pensja Cristiano Ronaldo. Kosmos.