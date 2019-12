Świąteczne życzenia od Futbol News

Przede wszystkimi życzymy Wam zdrowych i wesołych świąt. Spokoju i szczęścia. Spędźcie ten wspaniały czas z rodziną i przyjaciółmi. Nie chcemy niczego sugerować, ale smartfony i laptopy schowajcie głęboko do kieszeni i szafy. Niech przy stole dźwięk powiadomień nie zakłóca rodzinnej biesiady. A jak już koniecznie będziecie chcieli poczytać o piłce, zapraszamy serdecznie do nas. Przygotowaliśmy dla Was kilkadziesiąt wartościowych tekstów, które może umilą Wam jeszcze bardziej ten świąteczny czas. Będą rozmowy z piłkarzami, publicystyka, a także życzenia od mejwenów i samych zawodników. I wiele więcej innych ciekawych rzeczy.

A na koniec, bo prawie byśmy zapomnieli. Oby wszystkie skarpety dobrze leżały na stopie, a wyniki klubów, które kochacie, były takie, jak sobie tylko wymarzycie. A latem, czego życzymy Wam i sobie, pokażmy na EURO klasę… Jeszcze raz wszystkiego dobrego sportowe świry!

Życzy, redakcja Futbol News