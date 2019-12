Kolejna zmiana trenera w Espanyolu. Abelardo uratuje klub przed spadkiem?

Kolejna zmiana na ławce trenerskiej Espanyolu. Nowym szkoleniowcem klubu został Abelardo, który w poprzednim sezonie prowadził Deportivo Alaves.

W obecnych rozgrywkach La Liga Espanyol spisuje się bardzo słabo. Po osiemnastu kolejkach, zespół zajmuje ostatnie, 20. miejsce w lidze, z dziesięcioma punktami na koncie. Lepiej klub z Barcelony radził sobie w Lidze Europy, w której awansował do fazy pucharowej. W starciu 1/16 z Wolves to jednak angielski zespół będzie pewnym faworytem, patrząc na to, co prezentują zawodnicy Espanyolu w tym sezonie.

W poszukiwaniu następcy Rubiego

Przed sezonem w klubie doszło do zmiany trenera. Rubi objął Real Betis, a na jego miejsce trafił David Gallego, który dotychczas trenował niższe zespoły Espanyolu. Zespół pod jego wodzą dobrze spisywał się w pucharach, aczkolwiek w lidze radził sobie katastrofalnie. Po ośmiu kolejkach klub z Barcelony miał na koncie zaledwie jedno zwycięstwo w La Liga. W związku z tym, Gallego pożegnał się z posadą.

Jego miejsce zajął Pablo Machin, który jeszcze do niedawna prowadził Sevillę. Trener wyszedł z grupy Ligi Europy, aczkolwiek jego wynik w lidze – pięć punktów w dziesięciu meczach, był jeszcze słabszy niż poprzednika. David Gallego potrzebował bowiem do zdobycia takiej samej liczby oczek dwóch spotkań mniej. Koniec końców, również Machin pożegnał się z Espanyolem.

Trzecim szkoleniowcem, który poprowadzi Espanyol w tym sezonie będzie Abelardo, który wcześniej trenował Deportivo Alaves i Sporting Gijón. W ubiegłym sezonie zajął z klubem z Alavy 11. miejsce, tracąc trzy punkty do miejsca dającego grę w Lidze Europy. Drogi trenera z klubem z Kraju Basków rozeszły się głównie z powodu nieudanej końcówki sezonu. Deportivo wygrało zaledwie jeden z dziesięciu ostatnich meczów. Zastąpił go Asier Garitano, który notuje z Alaves przeciętne wyniki – zespół zajmuje 14. miejsce w La Liga.

***

Na razie nic nie wiadomo o tym, do jakich zmian dojdzie w zespole Espanyolu w zimowym oknie transferowym. Pojawiły się co prawda plotki o tym, że klub z Barcelony jest zainteresowany sprowadzeniem Hulka z Shanghai SIPG, aczkolwiek do żadnych konkretów jeszcze nie doszło. Jedno jest pewne – w Espanyolu musi dojść do zmian, żeby klub pozostał w La Liga. Może przyjście Abelardo w jakiś sposób wpłynie na dalsze wyniki “Periquitos”?