Xhaka podjął decyzje. Transfer kwestią kilku dni

To najprawdopodobniej ostatnie tygodnie Granita Xhaki w Arsenalu. Szwajcar dokonał już wyboru nowego zespołu, a jego transfer jest uzależniony jedynie od zażądanej ceny przez „Kanonierów”.

Jeszcze jakiś czas temu 27-latek dumnie pełnił role kapitana drużyny. Dziś temat jego dalszej gry w londyńskiej drużynie jest nieaktualny i piłkarz chce po ponad trzech latach wrócić do Bundesligi, konkretnie do Herthy Berlin. Transakcja rzekomo ma zostać domknięta do końca przyszłego tygodnia.

Niemiecki klub prowadzony przez Juergena Klinsmanna chce, aby piłkarz dołączył do drużyny na czas obozu treningowego na Florydzie, który rozpocznie się w piątek. Początek okienka zaplanowany jest z kolei dwa dni wcześniej, także kluby muszą bardzo szybko się dogadać w celu sfinalizowania wszelkich formalności.

Xhaka jest nadal bardzo ceniony w Niemczech po czteroletniej przygodzie w Borussii Moenchengladbach. Według angielskich mediów piłkarz ustalił już warunki indywidualnego kontraktu z Herthą, ale nadal finalne słowo należy do Arsenalu. W ostatnim ligowym meczu Granit został wystawiony przez Artete w pierwszym składzie, lecz wydaje się, że ta decyzja i tak niewiele zmienia w kontekście jego przyszłości.