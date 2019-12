Pełna dominacja Liverpoolu. Ta statystyka jest brutalna dla ich rywali

Ostatnie wyniki w Premier League chyba raz na dobre przekreśliły jakiekolwiek szanse na innego mistrza Anglii aniżeli Liverpool. Podopieczni Kloppa mkną po pierwszy krajowy tytuł od 30 lat i raczej nic nie stanie im na przeszkodzie.

Mecz z Leicester zaledwie cztery dni po finale Klubowych Mistrzostw Świata był bez wątpienia pokazem siły „The Reds”. Rozbicie aż 4:0 rywala w walce o tytuł, w dodatku na jego terenie mówi samo za siebie. Dziś niemalże każdy zespół stając w szranki z liderem Premier League obawia się, czy to starcie nie zakończy się kompromitacją. I tak już niemalże od roku.

Od marca Liverpool w rozgrywkach ligowych stracił zaledwie dwa punkty – przeciwko Manchesterowi United. W tym czasie gromił na krajowych boiskach dosłownie każdego jak leci. Idealnie oddaje to statystyka obejmująca pięć ostatnich porażek w Premier League. W porównaniu do innych drużyn wygląda ona komicznie.

League games played to include last five league defeats:

Chelsea: 7

Man City: 14

Tottenham: 14

Arsenal: 17

Man United: 17

Liverpool: 86

— Andrew Beasley (@BassTunedToRed) December 27, 2019