Real Sociedad ogłasza – Odegaard do końca sezonu w Manchesterze City

Real Sociedad jest jedną z największych niespodzianek obecnego sezonu La Liga, a zawodnikiem, który wyróżnia się najbardziej w drużynie z Kraju Basków, jest Martin Odegaard. Norweg po powrocie do Hiszpanii imponuje formą i już teraz wydaje się, że powinien grać w dużo większym klubie.

Czy już niedługo właśnie tak się stanie? Hiszpański klub wydał oficjalne oświadczenie, w którym ogłosił dość niespodziewaną nowinę.

– Real Sociedad osiągnął porozumienie z Manchesterem City w kwestii wypożyczenia Martina Odegaarda. Zawodnik pozostanie w Manchesterze City do zakończenia obecnego sezonu. Nasz klub pragnie podziękować wyrazić uznanie za pracę, jaką wykonał Martin. Pokazał wielki profesjonalizm, poświęcenie i lojalność wobec tego klubu, życzymy mu powodzenia w przyszłości.

Sensacja? Zdecydowanie tak, gdyby nie to, że… jest to najzwyklejsza “ściema”. Wszystko z okazji mającego dziś miejsce Dnia Niewiniątek, odpowiednika naszego Prima Aprilis. Piąta obecnie drużyna tabeli La Liga postanowiła zażartować właśnie w taki sposób i nie tylko przestraszyć swoich fanów, podziwiających co tydzień popisy 21-latka, ale i dać nadzieję kibicom Manchesteru City, przeżywającego obecnie coraz większe kłopoty.

Na razie nic się nie zmienia – Martin Odegaard jest zawodnikiem Realu Madryt, a jego wypożyczenie do Realu Sociedad na ten moment wciąż obowiązuje do końca sezonu 2020/2021. A temat Norwega w Manchesterze City? Kto wie, może za kilka lat stanie się faktem.