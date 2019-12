Piątek przeniesie się do Bundesligi i zastąpi gwiazdę ligi?!

Pomimo problemów z regularnym zdobywaniem bramek w Milanie, Krzysztof Piątek nie ma prawa narzekać na zainteresowanie swoją osobą. Polak nadal ma mocne karty w ręku, a transfer Zlatana Ibrahimovicia może wymusić na nim odejście z Mediolanu. Być może następnym kierunkiem w jego karierze będzie Bundesliga.

Dzisiejsze doniesienia Mediaset informują, że zainteresowanie 24-latkiem wykazuje RB Lipsk. W związku z niepewną przyszłością Timo Wernera, lider niemieckiej ekstraklasy ma na oku kilku następców Niemca, którego obserwuje kilka klubów między innymi z Anglii na czele z Liverpoolem oraz Chelsea. Oprócz zainteresowania ze strony Lipska, Piątek może liczyć także na oferty z Bolonii oraz Fiorentiny. Takie propozycje to jednak niejako zjazd w karierze po przenosinach do Milanu, jakkolwiek słabe wyniki osiągają „Rossoneri” w tym sezonie.

Póki co nadal nie wiemy, jakie plany wobec Zlatana ma Stefano Pioli. Możemy się jednak spodziewać, że Włoch zrobi wszystko, aby utrzymać swoją posadę i będzie wystawiał zwyczajnie lepszego gracza. Jeśli zatem reprezentant Polski nadal nie będzie zdobywał bramek, to Szwed dość szybko go zastąpi.

Piątek w tym sezonie ma na koncie zaledwie cztery bramki w 17 spotkaniach, lecz trzy trafienia padły bezpośrednio z rzutu karnego. Porównując to z poprzednim sezonem, wygląda to po prostu fatalnie.