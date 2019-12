Jednak Niemcy! Erling Braut Haaland oficjalnie w nowym klubie

Koniec sagi. Po tym, jak w ostatnich tygodniach zastanawialiśmy się, gdzie zimą powędruje rewelacja obecnego sezonu, jaką niewątpliwie jest Haaland, oficjalna informacja pojawiła się dość nieoczekiwanie jeszcze przed końcem 2019 roku. 19-letni napastnik przeniósł się właśnie do… Borussi Dortmund.

Czy to niespodzianka? BVB była wymieniana w gronie najpoważniejszych kandydatów do zakontraktowania Norwega, jednak zdecydowanie bliżej wydawało się być mu choćby do Lipska, czy też Manchesteru United. W ostatnich dniach (nawet wczoraj) media jako nowego lidera w wyścigu o podpis zawodnika Salzburga wskazywały Juventus. Stało się inaczej, o czym dowiedzieliśmy się z oficjalnego Twittera niemieckiego klubu.

🤔 Wer schreibt denn hier schon seine Wünsche für 2020 auf? pic.twitter.com/6rhGmVlMhs — Borussia Dortmund (@BVB) December 29, 2019

Haaland podpisał umowę do końca sezonu 2023/2024. Portal Transfermarkt informuje, że kwota transferu wyniosła 22 miliony euro, choć tu akurat rozbieżności mogą być większe.

– Prowadziłem intensywne rozmowy z władzami klubu i sportowym zarządem, w szczególności z Hansem-Joachimem Watzke, Michaelem Zorc’em i trenerem Lucienem Favre’em. Od samego początku miałem dobre odczucia i zdecydowanie chciałem dołączyć do tego klubu, obrać ten kierunek i móc grać przed niesamowitymi 80 tysiącami widzów. Już nie mogę się tego doczekać – powiedział świeży nabytek Borussi Dortmund.

Haaland dołączy do nowych kolegów już 3 stycznia, a dzień później uda się z nimi na obóz do hiszpańskiej Marbelli. Taki krok w wieku 19 lat wydaje się być naprawdę rozsądnym wyborem. Jak myślicie, czy 19-latek podjął najlepszą możliwą decyzję?