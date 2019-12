Prejuce Nakoulma znalazł klub. Podpisał kontrakt z ostatnią drużyną Ligue 2!

Od 1 lipca 2019 roku, Prejuce Nakoulma pozostawał bez klubu. Byłemu zawodnikowi Górnika Zabrze skończył się kontrakt z tureckim Rizesporem. Po miesiącach poszukiwań, piłkarz z Burkina Faso znalazł nową ekipę. Do końca sezonu 2019/2020, 32-latek będzie pomagać ekipie US Orleans w walce o utrzymanie w Ligue 2.

Nowy zespół Nakoulmy radzi sobie w trwającej kampanii bardzo kiepsko. Klub zajmuje ostatnie miejsce w lidze, tracąc do bezpiecznego miejsca pięć punktów. Jest to sporo, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, iż po dziewiętnastu kolejkach, piłkarzom US Orleans udało się zgromadzić trzynaście oczek.

W walce o utrzymanie w Ligue 2 podczas drugiej części sezonu ma pomóc Prejuce Nakoulma. 32-latek podpisał umowę do końca rozgrywek, a kontrakt nie zawiera żądnej opcji przedłużenia. Być może obie strony usiądą do rozmów, gdy przygoda napastnika z zespołem zakończy się sukcesem, czyli utrzymaniem.

Tym samym Nakoulma zalicza powrót do francuskiego futbolu. Środkowy napastnik w sezonach 2016/2017 oraz 2017/2018 występował w ekipie FC Nantes. W 29 ligowych występach (na poziomie Ligue 1), snajper strzelił 9 bramek.

Polscy kibice kojarzą napastnika przede wszystkim z gry w Górniku Zabrze. To właśnie w tej ekipie, Nakoulma występował przez trzy lata, notując swoją najlepszą kampanię w karierze. W trakcie rozgrywek 2013/2014, Prejuce strzelił 10 goli oraz zanotował 6 asyst.