Były reprezentant Polski dyrektorem sportowym Stomilu

Kibice, którzy śledzili polską piłkę w latach 90. doskonale pamiętają to nazwisko. Sylwester Czereszewski został nowym dyrektorem sportowym Stomilu. Wcześniej był asystentem trenera olsztyńskiego klubu.

Sylwester Czereszewski to legenda Stomilu Olsztyn. To właśnie w tym zespole stawiał pierwsze kroki w profesjonalnym futbolu. Stamtąd trafił do Legii, z którą zdobył mistrzostwo, Puchar Polski, Puchar Ligi i Superpuchar Polski. W sezonie 1997/1998 został królem strzelców rozgrywek. Ponadto grał w Górniku Łęczna, Odrze Wodzisław i chińskim Jiangsu Sainty. Ma na koncie również 23 występy w reprezentacji Polski, w których zdobył cztery bramki.

W 2008 roku założył własną szkółkę piłkarską – Czereś Sport Olsztyn, w której szkolił młodych zawodników. Trenował również Fortunę Gęgławki oraz Start Nidzica. W 2018 roku wrócił do Stomilu, gdzie podjął pracę asystenta trenera pierwszego zespołu.

30 grudnia, czyli dzień przed imieninami, Sylwester Czereszewski zrezygnował z poprzedniej funkcji i objął nową. Były napastnik został dyrektorem sportowym klubu z Olsztyna. Zastąpił na tym stanowisku Remigiusza Lembowicza.

Fot. YouTube