Lewandowski opuści zgrupowanie Bayernu na rzecz Balu Mistrzów Sportu

Robert Lewandowski od kilku lat unikał Balu Mistrzów Sportu. Tym razem jednak napastnik Bayernu Monachium ma pojawić się na imprezie organizowanej przez „Przegląd Sportowy”. Czy to oznacza jego zwycięstwo?

Ze względu na brak większego sukcesu w poprzednim sezonie Kamila Stocha, czy polskich siatkarzy, naturalnym faworytem do zdobycia statuetki dla najlepszego polskiego sportowca byłby Robert Lewandowski. 31-latek może mieć jednak pecha, ponieważ cichym faworytem wydaje się Bartosz Zmarzlik, który w 2019 roku zdobył prestiżowy tytuł mistrza świata.

Mimo to według informacji Tomasza Włodarczyka, Lewandowski pojawi się na sobotniej imprezie. Oznacza to, że Polak nie poleci na krótkie zgrupowanie między sezonami Bayernu Monachium, które zostało zaplanowane od 4 stycznia w Katarze. Być może jest to także związane z zabiegiem, który Robert przeszedł ponad 10 dni temu.

Bukmacherzy jeszcze jakiś czas temu najmniej płacili przede wszystkim na zwycięstwo Lewandowskiego. Daleko w tyle plasował się wspomniany Zmarzlik, Kubacki oraz Leon. Nauczeni przeszłością i Złotą Piłką, doskonale wiemy, że sama obecność napastnika na Balu niczego oczywiście nie dowodzi. Mimo to spodziewamy się minimum drugiego miejsca, choć rozum podpowiada oczywiście szczęśliwe zakończenie dla fanów futbolu.