Niekończąca się opowieść. Podolski ponownie zrezygnuje z transferu do Górnika?

Lukas Podolski od wielu lat mami kibiców Górnika Zabrze obietnicą gry w ich ulubionym klubie. Kiedy wszystko wskazywało na to, że w styczniu porozumienie może zostać zawarte, do piłkarza napłynęła spora liczba ciekawych ofert, które mogą przesunąć lub na dobre wykluczyć jego przenosiny do polskiej ekstraklasy.

Kontrakt „Poldiego” z Vissel Kobe wygasa wraz z końcem miesiąca, a piłkarz nie ma zamiaru go przedłużać. W ostatnich dniach pojawiły się informacje związane z propozycją od Chicago Fire. W USA piłkarz mógłby liczyć na pokaźne wynagrodzenie i tzw. gwiazdorski kontrakt, co oznacza minimalne zarobki na poziomie ponad miliona dolarów. Z takim rywalem Górnik nie miałby oczywiście szans. Nie mówiąc już oczywiście o realiach życia w Stanach Zjednoczonych.

Niestety Chicago Fire nie jest jedynym klubem, który kusi byłego reprezentanta Niemiec. W grze znajduje się także Monterrey, Flamengo oraz jeden z katarskich zespołów. Każda z tych ekip operuje oczywiście o wiele większym budżetem aniżeli polski klub.

Czy to oznacza, że Podolski ponownie wybierze inny zespół? Poniekąd trudno dziwić się takiej decyzji. Mając 34 lata i ugruntowaną pozycje, nic dziwnego, że Lukas stara się wycisnąć ze swojej kariery jak najwięcej. Musimy postawić się w sytuacji zawodnika i jego rodziny. Przenosiny do Zabrza na tym etapie kariery byłyby raczej niezbyt dobrym rozwiązaniem.