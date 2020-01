Transfer Jarosława Niezgody coraz bliżej? Wkrótce rozmowy!

Całkiem prawdopodobne jest, że w drugiej części sezonu, Legia Warszawa będzie musiała radzić sobie bez swojego najlepszego strzelca. Coraz więcej pojawia się informacji na temat możliwego transferu Jarosława Niezgody. Jeden z zespołów MLS wykazuje poważne zainteresowanie 24-latkiem. Co więcej, już wkrótce mają odbyć się rozmowy w sprawie transakcji

Choć za nami dopiero runda jesienna, to Jarosław Niezgoda już teraz rozgrywki 2019/2020 może określić mianem najlepszej kampanii w swojej karierze. Napastnik Legii w 18 ligowych potyczkach zdobył 14 bramek. Jest to najlepszy wynik zawodnika, mimo iż nadal do końca sezonu pozostało wiele spotkań.

Niewykluczone, że na tej liczbie zatrzyma się licznik Niezgody w trwających zmaganiach ekstraklasy. Jak informuje Janekx89, przedstawiciele Portland Timbers wykazują bardzo poważne zainteresowanie polskim napastnikiem. Co więcej, już w najbliższych dniach ma odbyć się w Warszawie specjalne spotkanie, na którym obie strony rozpoczną negocjacje w sprawie transferu.

Ekipa Portland Timbers w sezonie 2019 MLS zajęła szóste miejsce w konferencji zachodniej, awansując tym samym do fazy play-off. Zmagania zakończyła jednak już na 1/8 finału, przegrywając z Real Salt Lake 1-2.

Fot. YouTube