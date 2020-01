Joao Amaral wypożyczony do beniaminka portugalskiej ekstraklasy

Joao Amaral wrócił do Portugalii. Zawodnik Lecha Poznań został wypożyczony do Pacos Ferreira do końca sezonu. Portugalczyk podjął tę decyzję z powodów rodzinnych.

Skrzydłowy trafił na Bułgarską latem 2018 z Benfiki. Choć za sam transfer Lech Poznań zapłacił 350 tysięcy euro, koszt transakcji wraz z bonusami wyniósł 1,5 mln euro. Joao Amaral rozegrał od tamtej pory w barwach “Kolejorza” 47 meczów, w których zanotował 13 trafień i 10 asyst.

W obecnych rozgrywkach Portugalczyk spisywał się poniżej oczekiwań. Zdobył trzy bramki i zaliczył trzy asysty, aczkolwiek tylko połowę ligowych spotkań rozpoczął w wyjściowej jedenastce. Jak się okazuje, forma Portugalczyka w ostatnim czasie była uzależniona nie tylko od czynników sportowych.

– Mam kłopoty osobiste związane z moją rodziną. Ponadto moja narzeczona jest w ciąży i w kwietniu będzie rodzić. Jest to dla mnie trudna sytuacja, bo nie potrafię utrzymać koncentracji, skupić się na grze, dawać z siebie wszystkiego dla klubu. – wyznał w wypowiedzi opublikowanej przez oficjalną stronę Lecha. Ponadto, skrzydłowy zapewnił, że chce wrócić do Poznania za pół roku.

Pacos Ferreira to beniaminek portugalskiej ekstraklasy. Zespół zajmuje w tym momencie 17., przedostatnie miejsce w lidze. Klub zgromadził dotychczas jedenaście punktów w czternastu spotkaniach.

