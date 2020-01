Wielki talent sprzed kilku lat wraca do Premier League. To jego ostatnia szansa

Mając zaledwie 20 lat zamienił Everton na Manchester City i miał przed sobą cały piłkarski świat. Dość szybko te marzenia zostały zweryfikowane prze kontuzje, a także inne sytuacje. Dziś pomocnik chce po raz kolejny wrócić na szczyt. Czy Jack Rodwell wykorzysta swoją być może szanse na zaistnienie w wielkim futbolu?

Historia Anglika nie należy do najbardziej szczęśliwych. Po obiecującym starcie w Evertonie, przyszedł czas na transfer do „Obywateli”, gdzie szejkowie zaczęli sprowadzać coraz to lepszych piłkarzy. 28-latek kompletnie sobie nie poradził i od tamtego momentu notuje ciągły regres. Latem ubiegłego roku zakończył swoją przygodę z Blackburn, zaś w październiku dość nieoczekiwanie otrzymał ofertę z Romy. Ostatecznie pomimo zaawansowanych rozmów obie strony nie doszły do porozumienia w sprawie indywidualnego kontraktu.

Od trzech tygodni pomocnik trenował z Sheffield United z myślą o ewentualnym przejściu do zespołu Chrisa Wildera. Szkoleniowiec planował wzmocnienie swojej ekipy przed drugą częścią sezonu, a zważywszy na mały budżet Sheffield, takie rozwiązanie wydaje się optymalne.

Rodwell podczas swojej kariery grywał przede wszystkim jako pomocnik, ale może także występować w obronie, gdzie Wilder przede wszystkim oczekuje od swoich zawodników swobodnego poruszenia się z piłką przy nodze. Według informacji „Telegraph”, piłkarz podpisze z „The Blades” półroczną umowę do końca obecnego sezonu.