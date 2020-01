Cyfrowy Polsat otrzymał karę za utrudnianie dostępu do kanałów w trakcie Euro 2016!

Być może wielu pamięta tę sprawę. Cyfrowy Polsat w trakcie mistrzostw Europy we Francji mocno poirytował swoich klientów. Firma utrudniła bowiem dostęp do kanałów ZDF oraz Das Erste, które były na automatycznej liście programów dekodera. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z powodu takiej postawy platformy satelitarnej, nałożył na Cyfrowy Polsat karę w wysokości prawie 35 milionów złotych.

Prawa do transmisji wszystkich spotkań Euro 2016 wykupił Cyfrowy Polsat. Kibice, którzy chcieli obejrzeć cały turniej, musieli zatem pozyskać od tej telewizji pakiet, którego cena wynosiła 79 złotych. Opcją umożliwiającą dostęp do mistrzostw było także przedłużenie umowy z Cyfrowym Polsatem na 24 miesiące lub zakupienie pakietu IPLA 2016 za kwotę 99 złotych.

Euro we Francji pokazywały także niemieckie stacje, które były dostępne w ofercie CP. Mowa o ZDF oraz Das Erste. Kilka dni po starcie turnieju, kanały zniknęły z automatycznej listy programów telewizji. Utrudniło to oczywiście wielu klientom Cyfrowego Polsatu oglądanie mistrzostw.

Sytuację związaną z postawą CP, skomentował prezes UOKiK, Marek Niechciał – Podczas Euro 2016 docierały do nas sygnały, że konsumenci są rozżaleni, bo Cyfrowy Polsat dokonał zmian bez uprzedzenia. Naszym zdaniem umyślnie utrudniał dostęp do transmisji, aby skłonić konsumentów do skorzystania z oferty spółki. Jeśli zależało im na meczach, mogli się zdecydować zapłacić za dostęp do transmisji.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, iż CP stosował praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Telewizja otrzymała karę w wysokości prawie 35 milionów złotych (dokładna kwota to 34 918 515 zł). Co więcej, platforma satelitarna musi także poinformować o grzywnie na swojej stronie internetowej. Można przypuszczać, że Cyfrowy Polsat odwoła się od decyzji, gdyż nie jest ona prawomocna.

