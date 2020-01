Krzysztof Piątek odrzucił propozycję z Premier League!

Powrót Zlatana Ibrahimovicia mógł dać jasny sygnał Krzysztofowi Piątkowi, iż walka o pierwszy skład w Milanie będzie bardzo zacięta. Niektóre media sugerowały, że Polak musi znaleźć sobie nową drużynę, jeśli chce regularnie pojawiać się w wyjściowej jedenastce. Jak informują dziennikarze, Piątek nie składa broni i zamierza walczyć o swoje w Mediolanie. 24-latek odrzucił propozycję powrotu do Genoi oraz ofertę z Premier League.

Zarówno kibice Milanu, jak i sztab szkoleniowy klubu oczekiwał w trwającym sezonie znacznie więcej od Krzysztofa Piątka. Polski snajper jak na razie zdobył zaledwie cztery gole w siedemnastu ligowych występach. Co prawda żaden inny gracz mediolańskiej ekipy nie strzelił więcej bramek, jednakże wymowny jest fakt, iż taką samą liczbę trafień ma na swoim koncie lewy defensor drużyny, Theo Hernandez.

Nic dziwnego, że Milan tak zabiegał o powrót Zlatana do klubu. Szwed z pewnością będzie mógł liczyć w Milanie na specjalne warunki, efektem czego, stracić może nieco Krzysztof Piątek. Niepewny los zawodnika zamierzali wykorzystali przedstawiciele Genoi oraz Crystal Palace. Zarówno była ekipa Piątka, jak i zespół z Premier League złożyli ofertę 24-latkowi. Jak twierdzi Calciomercato, Reprezentant Polski odrzucił obie propozycje.

O ile niechęć gry w byłym klubie po roku wydaje się całkowicie zrozumiała, to brak głębszego zastanowienia w kontekście zawitania do Anglii może nieco zaskoczyć. Ekipa Crystal Palace całkiem dobrze radzi sobie w trwającym sezonie, co potwierdza dziewiąta lokata w lidze. Drużyna ma jednak problemy ze strzelaniem bramek, dlatego “Orłom” potrzebny jest napastnik z prawdziwego zdarzenia. Dodatkowo perspektywa gry w Premier League jest z reguły dla każdego zawodnika całkiem atrakcyjna.