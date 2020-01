Zlatan już strzela w barwach Milanu. Jak na razie 2:1 dla Piątka

Po długich tygodniach, a nawet miesiącach w niepewności, w trakcie których Zlatan Ibrahimović wielokrotnie wodził nas za nos, w końcu dowiedzieliśmy się oficjalnie, gdzie słynny Szwed będzie kontynuował swoją karierę. Wybór padł na AC Milan, ogarnięty problemami najbardziej od naprawdę odległych czasów.

Czy właśnie tak będzie wyglądało “lekarstwo” tego wielkiego klubu na całe zło? Do tego daleka droga, tym bardziej, że próbowało naprawdę wielu trenerów. Tu mówimy o zawodniku, jednak biorąc pod uwagę charakter 38-latka, istnieje duża szansa, że coś drgnie na plus.

Poza sferą mentalną, Ibrahimović jest także przede wszystkim napastnikiem, który ma zdobywać gole. Najlepszy ligowy strzelec Milanu ostatniego dziesięciolecia (mimo że grał tam tylko przez dwa lata) właśnie w taki sposób przywitał się ponownie z kibicami. W piątkowym sparingu z 5-ligowym Rhodense, “Rossoneri” rozbili rywala 9:0.

📽 Goals galore in the Rossoneri’s friendly match

Check out @Ibra_official’s “first” goal ⚽

📽 Amichevole per i rossoneri

E primo gol per Ibra ⚽#SempreMilan pic.twitter.com/sT2tcxYyVH

