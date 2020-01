Giovanni van Bronckhorst za kilka lat w Manchesterze City? Takie plotki pojawiły się w ostatnim czasie. Holender jednak właśnie podjął nową pracę w Chinach, gdzie będzie trenerem Guangzhou R&F.

Przez osiem lat van Bronckhorst był związany z Feyenoordem. Początkowo był asystentem Ronalda Koemana oraz Freda Ruttena, a także prowadził zespół rezerw. 18 maja 2015 roku został głównym szkoleniowcem pierwszego zespołu z Rotterdamu. Z klubem z De Kuip zdobył mistrzostwo Holandii w sezonie 2016/2017, a także dwa krajowe puchary i tyle samo Tarcz Johana Cruyffa (superpucharów).

Po sezonie 2018/2019 Giovanni van Bronckhorst odszedł z Feyenoordu. Przez ostatnie pół roku pozostawał bez klubu. W ostatnim czasie pojawiły się pogłoski o tym, że po zakończeniu sezonu może trafił do jednego z klubów City Football Group, a w perspektywie kilku lat trafić do Manchesteru City. Były zawodnik Barcelony i Arsenalu nie odniósł się jednak do pogłosek.

Na początku 2020 roku Holender podpisał kontrakt z Guangzhou R&F. Przez poprzednie 4,5 roku zespół prowadził Dragan Stojković. Klub zajął w poprzednim sezonie chińskiej Super League 12. miejsce. Piłkarzami “Niebieskich Lwów” są m.in. Moussa Dembele i Eran Zahavi.