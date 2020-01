Piątek przeniesie się do Anglii? Polak pod lupą topowego klubu

Transfer Zlatana Ibrahimovicia spowodował nawałnice informacji na temat Krzysztofa Piątka. Polak rzekomo odrzucił już propozycje od Crystal Palace oraz Genoi, ale niebawem na jego stole mogą pojawić się kolejne oferty – tym razem już od dużo lepszych klubów.

Według informacji z Włoch, zainteresowanie reprezentantem Polski wykazuje bowiem Tottenham. „Koguty” przez najbliższe blisko dwa miesiące będą musieli borykać się ze stratą Harry’ego Kane’a, a brak naturalnego następcy Anglika sprawia, że szanse najprawdopodobniej na pozycji napastnika otrzyma Son bądź 17-letni Troy Parrott. Znając jednak zamiłowanie Mourinho do młodzieży, Irlandczyk może otrzymać małą liczbę szans.

Portugalczyk stwierdził podczas ostatniej konferencji, że nie planują zakupów podczas styczniowego okienka, ale zbliżające się spotkanie z RB Lipsk w Lidze Mistrzów może wymusić na Danielu Levym sięgnięcie do kieszeni. W grę powinno wchodzić przede wszystkim półroczne wypożyczenie. Zlatan trafił do Mediolanu do końca bieżącego sezonu z opcją przedłużenia pobytu o kolejny rok. Jeśli ten transfer wypali, wówczas Piątek zmierzy się z poważnymi problemami.

Milan jest skłonny rozważyć oferty za Krzysztofa na poziomie 35 milionów euro. Odrzucone oferty z Crystal Palace oraz Genui jasno wskazują, że Polak chce walczyć o miejsce w składzie, ale propozycja pracy z Mourinho może okazać się o wiele bardziej interesująca.