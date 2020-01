Gabriel Barbosa trafi do Premier League? Dwa kluby z Londynu zainteresowane!

Ostatnie lata kariery Gabriela Barbosy to istna sinusoida. Brazylijski napastnik przebojem miał podbić Europę. Po nieudanych przygodach w Interze i Benfice, 23-latek wrócił do kraju, gdzie radził sobie wyśmienicie. Dzięki dobrej postawie, snajper ponownie dostanie szanse. Zawodnikiem mediolańskiej ekipy interesują się dwa zespoły z Londynu – Chelsea oraz West Ham.

Gabriel Barbosa, znany powszechnie jako Gabigol, ma za sobą bardzo udany rok. W barwach Flamengo, 23-letni napastnik zagrał w 43 spotkaniach, zdobywając 34 bramki oraz zaliczając 11 asyst. Po sukcesie w Copa Libertadores, drużyna Flamengo rywalizowała w Klubowych Mistrzostwach Świata. Zespół dotarł do finału, przegrywając po dogrywce z Liverpoolem 0-1.

Przygoda w brazylijskim klubie była zatem bardzo udana. Wraz z końcem wypożyczenia, Gabigol wrócił do Interu. Sztab szkoleniowy drużyny z Mediolanu nie podziela tak wielkiego entuzjazmu, jak niektórzy sympatycy tego zawodnika, dlatego Inter najchętniej skorzystałby z dobrego momentu gry snajpera, by sprzedać piłkarza za atrakcyjne pieniądze.

Wymaga klubu z Włoch nie są wygórowane. Jeśli wierzyć mediom, Inter może zgodzić się na transfer, jeśli na stole pojawi się oferta oscylująca na kwotę 25 milionów euro. Przy takich żądaniach pojawili się oczywiście chętni. Jak twierdzi Globo Esporte Extra, Zarówno Chelsea, jak i West Ham wyrazili chęć kupna napastnika.

“The Blues” poszukują zastępcy dla Abrahama. Batshuayi oraz Giroud nie spełniają pokładanych oczekiwań Franka Lamparda, dlatego zespół ze Stamford Bridge chce sprowadzić do klubu nowego snajpera. West Ham natomiast w ostatnim czasie zmienił szkoleniowca. Do drużyny wrócił David Moyes. Szkot jest ewidentnie sympatykiem brazylijskich talentów, co potwierdza ostatnia wypowiedź trenera do Felipe Andersona. Moyes stwierdził, że Brazylijczycy potrafią zrobić różnicę.