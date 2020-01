Zlatan wróci do kadry Szwecji przed meczem z Polską?!

Zlatan Ibrahimović oficjalnie zrezygnował z gry w reprezentacji w 2016 roku. Od tamtego czasu napastnik jest regularnie łączony z powrotem do kadry „Trzech Koron”. Jak się okazuje, może się to wydarzyć tuż przed przyszłymi mistrzostwami Europy.

Szwed po transferze do Milanu ponownie znalazł się na okładkach wielu gazet. Spotęgowało to także fale plotek na temat powrotu doświadczonego piłkarza do reprezentacji Szwecji. W tej sprawie głos zabrał selekcjoner Janne Andersson podczas zgrupowania reprezentacji w Katarze, gdzie kadra przygotowuje się do styczniowego turnieju, w którym to jego podopieczni zmierzą się z Mołdawią oraz Kosowem:

– Nie zapamiętuje negatywnych momentów na dłużej. Byłem wtedy smutny i rozczarowany jego decyzją, ale to minęło, więc można się z nim skontaktować, jeśli poczuje, że zmienił zdanie. Podstawą jest oczywiście chęć samego zawodnika, który zrezygnował z gry w kadrze narodowej. Jeśli przekażą nam, że są zainteresowani, nie będzie to wielki problem.

Czy jednak Zlatan sam z siebie „poprosi” o powrót do kadry? Szwecja na mistrzostwach świata udowodniła, że radzi sobie lepiej bez Ibrahimovicia aniżeli z nim. Mimo to takiej klasy zawodnik przydałby się w starciach przeciwko Polsce oraz Hiszpanii.