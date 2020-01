Co dalej z przyszłością Aubameyanga? Zawodnik Arsenalu w końcu zabrał głos

Ostatnie miesiące, żeby nie powiedzieć lata, nie należą do szczególnie udanych w wykonaniu “The Gunners”. Arsenal ma coraz większe problemy, by kończyć sezony w czołowej czwórce, co jeszcze stosunkowo niedawno było czymś oczywistym. Niestabilna sytuacja nie jest także czymś, co działa przyciągająco na zawodników…

Kupowanie nowych wzmocnień to jedno, ale dużym kłopotem są także starania o pozostanie najwiekszych gwiazd. Do nich zalicza się bez wątpienia Pierre-Emerick Aubameyang, czyli zdecydowanie najskuteczniejszy z “Kanonierów”.

Umowa obowiązująca do lata 2021 roku i przeciągające się rozmowy odnośnie jej przedłużenia, wywołały lawinę spekulacji. Aubameyang był traktowany jako ktoś, kto najchętniej uciekłby z klubu, a atmosferę podsyciły niedawne doniesienia o rzekomym ‘transfer request” złożonym przez Gabończyka.

Teraz w końcu mieliśmy okazję przekonać się, co do powiedzenia ma sam zainteresowany. – Jestem kapitanem Arsenalu. Kocham ten klub. Jestem w niego zaangażowany i zdesperowany by przywrócić go na szczyt, gdzie jego miejsce – czytamy na oficjalnej stronie klubu.

Czy to oznacza, że całą sagę pt.: “Aubameyang ucieka z Arsenalu” można uznać za zamkniętą? Tego z pewnością chcieliby fani “Kanonierów”. W obecnym sezonie 30-letni Gabończyk w 25 występach zdobył dla klubu już 15 bramek.