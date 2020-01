Górnik Zabrze złoży kolejną ofertę za Rafała Kurzawę

Rafał Kurzawa wróci do Zabrza? Ten temat jest już poruszany od kilku miesięcy, jednak wiele wskazuje na to, że doszło w nim do przełomu.

Skrzydłowy odszedł z Górnika latem 2018 roku do francuskiego Amiens.Od samego początku miał problemy z wywalczeniem miejsca w pierwszym składzie klubu z Ligue 1. Jego bilans występów w zespole zatrzymał się jeszcze w styczniu ubiegłego roku. Do tej pory zgromadził ich czternaście i zdobył jedną bramkę. Pół poprzedniego sezonu spędził w duńskim Midtjylland, a po powrocie do Francji nie otrzymał ani jednej szansy gry.

Wcześniej Kurzawa był zawodnikiem Górnika Zabrze od 2010 do 2018 roku z półtoraroczną przerwą na wypożyczenie do ROW Rybnik. W barwach śląskiego zespołu wystąpił w 118 spotkaniach, w których zdobył 10 bramek i zanotował 37 asyst. Jego najlepszym sezonem był bez wątpienia 2017/2018, w którym wywalczył z klubem awans do europejskich pucharów, a sam trafił do reprezentacji Polski.

Górnik pragnie wykorzystać sytuację zawodnika i tej zimy go wypożyczyć. Temat pojawił się już w sierpniu, aczkolwiek zarząd Amiens odrzucał oferty wypożyczenia Kurzawy do końca sezonu. Teraz może się to okazać łatwiejsze, gdyż w zabrzańskim klubie pojawił się sponsor, który chciałby sfinansować połowę pensji Rafała Kurzawy. Zawodnik zarabia we Francji 40 tysięcy euro miesięcznie, wobec tego Górnik musiałby zagwarantować z tego 20 tysięcy.

Wydaje się, że taki ruch byłby korzystny dla wszystkich stron. Kurzawa po wielu miesiącach wróciłby do rytmu meczowego, Górnik wzmocniłby ofensywę, a Amiens pozbyłoby się zawodnika, który nie gra przez długi czas. Czy w najbliższym czasie dojdzie do transakcji? Szanse na to są z pewnością większe niż latem.

Fot. YouTube