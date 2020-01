Mario Goetze zakończy swoją przygodę z Borussią Dortmund?!

Ambitne transfery Borussii Dortmund w trakcie letniego okna spowodowały, iż Mario Goetze w trwającym sezonie musi pogodzić się z rolą rezerwowego. Dodatkowo niemieckiemu zawodnikowi kończy się kontrakt z zespołem. Brak porozumienia w sprawie nowej umowy oraz sytuacja w drużynie skłaniają do rozstania piłkarza z BVB.

W zaledwie pięciu spotkaniach obecnej kampanii Bundesligi Mario Goetze zagrał od pierwszego gwizdka. Niemiec ma na koncie jedenaście występów w lidze, więc większość meczów to wejścia z ławki. Do tej pory, 27-latkowi udało się zgromadzić trzy gole na swoim koncie. Dodatkowo, Goetze zaliczył jedną asystę w Lidze Mistrzów, w której rozegrał trzy spotkania.

Trudno nie oprzeć się zatem wrażeniu, iż doświadczony zawodnik nie odgrywa kluczowej roli w BVB. Sezon 2019/2020 jest istotny z tego powodu, iż kontrakt Niemca ważny jest do końca trwających rozgrywek. Oznacza to, iż Mario po sezonie będzie mógł przenieść się do nowego zespołu na zasadzie wolnego transferu.

Jest to całkiem prawdopodobny scenariusz, gdyż według informacji “Bilda”, Goetze nie może dojść do porozumienia z zarządu w sprawie przedłużenia umowy. Klub oferuje piłkarzowi zarobki na poziomie 7 milionów euro. Obecnie, ofensywny gracz zarabia 10 milionów, więc Mario musiałby pogodzić się z obniżeniem wynagrodzenia.

Takiego rozwoju wydarzeń raczej nie zobaczymy, więc Goetze opuści Dortmund. Jak na razie, trudno wskazać zespół, który pokusiłby się o złożenie 27-latkowi propozycji umowy.