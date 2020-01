Nowe informacje w sprawie Niezgody. Zwrot na ostatniej prostej?!

Od kilku dni pojawiają się nowe doniesienia w sprawie Jarosława Niezgody. W obecnej chwili jest mało prawdopodobne, że Polak zostanie na rundę wiosenną w Legii. Póki co faworytem wydawał się zespół z MLS, ale kolejne godziny mogą zmienić sytuacje 24-latka.

Zgodnie z informacjami „Przeglądu Sportowego”, Niezgoda poinformował dyrektora sportowego warszawskiej drużyny, że ma zamiar przenieść się do Portland Timbers. Warunki indywidualnej umowy zostały już ustalone, a bliskie finalizacji umowy są także kluby. Legia ma otrzymać za swojego zawodnika około pięć milionów dolarów i oczekuje także procentu od następnego transferu lidera klasyfikacji strzelców ekstraklasy. Mało zatem prawdopodobne, ze Jarosław poleci na zgrupowanie Legii do Turcji.

Przed zainteresowaniem ze strony klubu MLS, piłkarz był także obserwowany przez Dynamo Moskwa. W sobotnim wydaniu programu „Stan Futbolu” Łukasz Olkowicz zdradził jednak, że Rosjanie nie byli zachwyceni grą snajpera i postanowili odpuścić temat.

Negocjacje między Legią a Portland nadal trwają, lecz nieco oliwy do ognia postanowił dolać Piotr Koźmiński, który sądzi, że nadal istnieje temat transferu do europejskiego klubu. Czyżby rosyjski zespół na ostatniej prostej zmienił zdanie? Byłby to dość ciekawy zwrot akcji, z którego najbardziej zadowolony byłby sztab reprezentacji, który nie ma najlepszej opinii na temat futbolu w Stanach Zjednoczonych.