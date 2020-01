Igor Angulo otrzymał ofertę z Turcji. Kibice Górnika chcą go powstrzymać przed odejściem

Górnik Zabrze pragnie zatrzymać Igora Angulo. Ostatnio nawet stowarzyszenie kibiców Socios Górnik zaoferowało klubowi, że dorzuci do nowego kontraktu dla napastnika 100 tysięcy złotych. Hiszpan jednak wciąż nie zaakceptował propozycji zabrzan i zdradził, kto wyraża chęć, by go pozyskać.

Igor Angulo to najlepszy napastnik Górnika w XXI wieku. Hiszpan trafił do Zabrza w 2016 roku i od tamtej pory zdobył w barwach klubu 81 bramek w 138 meczach. Lepszą średnią bramek na mecz po 2000 roku osiągnął tylko Andrzej Niedzielan. Należy jednak podkreślić, że były reprezentant Polski wystąpił w zaledwie czternastu spotkaniach w drużynie Górnika, w których zdobył piętnaście bramek.

Chociaż Hiszpan w przyszłym roku skończy 36 lat, klub wciąż pragnie go zatrzymać. Nic dziwnego, Angulo wciąż wiedzie prym w ataku zabrzan i jest dotychczas najlepszym strzelcem Górnika w tym sezonie. W 20 meczach zanotował dziewięć trafień.

W rozmowie z “Przeglądem Sportowym” napastnik zdradził, że odrzucił pierwszą propozycję klubu. Wyznał, że warunki umowy różniły się od tych, jakie zarząd Górnika deklarował w październiku, aczkolwiek nie wyklucza pozostania na Śląsku. Ponadto, Igor Angulo dodał, że znalazł się na celowniku tureckiego Adana Demirspor. Nie zdradził jednak, czy zainteresowanie Legii to prawda, czy jedynie pogłoski.

W zatrzymanie Angulo w klubie w ostatnim czasie zaangażowało się stowarzyszenie kibiców Socios Górnik. Fani zabrzańskiego klubu zaoferowali zarządowi 100 tysięcy złotych, które miałyby zostać przeznaczone na sfinansowanie kontraktu Hiszpana.

Jak poinformował Piotr Koźmiński, Socios Górnik utworzyli specjalne subkonto, na które kibice mogą wpłacać pieniądze. Dziś do godz. 12. wpłynęły blisko dwa tysiące złotych.

Pisałem tu o fajnej inicjatywie @SociosGornik którzy chcą pomóc w sfinansowaniu kontraktu Igora Angulo kwotą 100 tysięcy zł. Utworzono też specjalne subkonto na które kibice mogą wpłacać. Sprawdziłem: do 12:00 dziś wpłynęło 1980 złotych 2 grosze. Dla mnie fajne symboliczne gesty. — Piotr Koźmiński (@UEFAComPiotrK) January 8, 2020

Fot. YouTube