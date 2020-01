Mahrez mistrzem ciętej riposty? Odniósł się do wyboru Mane na najlepszego piłkarza Afryki

Nowy rok to dla wielu nie tylko nowe rozdania, ale także moment na podsumowanie poprzedniego roku. Na polskim podwórku przebiegło ono w atmosferze “afery” po tym, jak sportowcem roku nie został wybrany Robert Lewandowski. Podobne smaczki (choć nie tak zaognione) mają miejsce także w innych miejscach.

We wtorkowy wieczór mieliśmy okazję śledzić galę, na której przyznawano indywidualne nagrody zawodnikom pochodzącym z Afryki. Na najlepszego piłkarza Czarnego Lądu w 2019 roku wybrano zawodnika Liverpoolu, Sadio Mane.

Taki wybór oczywiście nikogo nie dziwi – Senegalczyk był motorem napędowym i być może najlepszym zawodnikiem ofensywnym “The Reds”, dodatkowo sięgnął po triumf w Lidze Mistrzów. Jego rywale musieli pogodzić się z porażką, choć przy okazji nie zabrakło humorystycznych odniesień do rywalizacji o to miano.

Mistrzem ciętej riposty można nazwać w tym przypadku Riyada Mahreza, triumfatora plebiscytu z 2016 roku. – Gratulacje dla Sadio za zasłużone trofeum. Przepraszam, że nie mogłem przybyć (na galę – red.), ale musiałem zacząć zdobywać gole po statuetkę za 2020 rok. Do zobaczenia za rok, jeśli bóg pozwoli – napisał Algierczyk na swoim Twitterze.

Congratulations to Sadio for his trophy well deserved 🙏🏼 and sorry I couldn't come but I had to start scoring for the 2020 trophy 😘😂 see you next year inch'Allah 🇩🇿 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/AdomL38DoE

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) January 7, 2020