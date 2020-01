Milik na celowniku kilku topowych klubów. Trafi do Anglii albo Hiszpanii?

Przedłużające się rozmowy nad nowym kontraktem z Arkadiuszem Milikiem mogą sprawić, że Polak już niebawem zmieni klub. Zainteresowanie napastnikiem wykazuje przede wszystkim Atletico Madryt.

25-latek od pewnego czasu negocjuje nową umowę z Napoli, która miałaby go związać z włoską ekipą do 2024 roku. Kością niezgody nadal pozostaje pensja, obecnie na poziomie 2,5 miliona euro. Jak na tej klasy piłkarza są to znikome zarobki. Zgodnie z doniesieniami madryckiego dziennika „AS” do gry o zakontraktowanie zawodnika wkroczyło „Rojiblancos”.

Zespół Diego SImeone postrzega reprezentanta Polski jako alternatywę dla Edinsona Cavaniego. Kontrakt Urugwajczyka wygasa tego lata i uważa się, że Hiszpanie prowadzą wyścig o jego podpis, ale napotykają na silną konkurencję ze strony kilku drużyn Premier League, które także obserwują Milika. W ostatnich godzinach pojawiła się informacja o zainteresowaniu ze strony Manchesteru United. Strata Erlinga Haalanda nieco zabolała Ole Gunnara Solskjaera oczekującego na jakiekolwiek wzmocnienia.

Napoli nie ma jednak zamiaru tak łatwo oddawać swojego gracza. Aurelio de Laurentiis wiąże z nim bowiem spore nadzieje i chce w nowej umowie zawrzeć klauzule w wysokości 100 milionów euro. W tym sezonie Milik wykazuje się z naprawdę dobrej formy. W 12 spotkaniach udało mu się trafić 10 bramek, ale jego problemem nadal pozostają kontuzje, które uniemożliwiają mu regularną grę.