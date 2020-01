Pan Piłkarz Odegaard. Już teraz “kręci się” blisko Messiego

Po tym, jak wyglądały początki Martina Odegaarda w Realu Madryt, a następnie w Eredivisie, raczej nikt nie spodziewał się, że z norweskiego “wonderkida” wyrośnie piłkarz klasy światowej. Na całe szczęście – świat piłki nożnej uwielbia nas zaskakiwać.

Do absolutnego szczytu 21-latkowi pozostała wciąż długa droga, jednak nikt nie podważy tego, że Odegaard jest jednym z największych objawień obecnego sezonu La Liga. Pomocnik imponuje niemal pod każdym względem, co chwilę zmuszając nas do przecierania oczu ze zdziwienia.

“Wrażenia artystyczne” to jedno, ale za Norwegiem stoją także statystyki i liczby. Cztery gole i pięć asyst to niezłe wyniki, ale bardziej imponuje to, w jaki sposób młody pomocnik prowadzi grę i kreuje boiskowe wydarzenia.

Okazuje się, że pod względem “napędzających” podań z otwartej gry, zagrywanych w obrębie pola karnego rywali oraz ostatniej 1/3 placu gry, Odegaard jako jedyny jest w stanie “kręcić się” blisko liczb osiąganych przez samego Leo Messiego. Co więcej, znajduje się nawet delikatnie przed wielkim Argentyńczykiem.

Czy to oznacza, że tę dwójkę można już ze sobą zestawiać? Oczywiście, że nie. Martin to wciąż jedynie perełka, której przyszłość może ułożyć się na różne sposoby. Mimo wszystko po tym, jaką grę prezentuje w obecnym sezonie, należy mu się ogromne uznanie. Powyższe zestawienie jest na to kolejnym dowodem. Oby tak dalej!