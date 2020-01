Jakub Apolinarski i Mateusz Szczepaniak nowymi zawodnikami Warty Poznań

Lider Fortuna I Ligi się wzmacnia. Dziś do zespołu Warty Poznań dołączyli dwaj zawodnicy – Jakub Apolinarski i Mateusz Szczepaniak.

Dla Jakuba Apolinarskiego jest to powrót do Warty po rocznej przerwie. Obrońca był związany z poznańskim klubem od 15. roku życia. Przez dwa sezony był podstawowym zawodnikiem zespołu “Zielonych” do lat 19, aczkolwiek nie zadebiutował wówczas w pierwszej drużynie. Rundę jesienną ubiegłego sezonu spędził w Polonii Środa Wielkopolska, po czym trafił do Rakowa.

W zespole z Częstochowy zaliczył pięć występów w obecnym sezonie. Ostatni mecz, przeciwko Lechii Gdańsk, zakończył z asystą na koncie. Do Warty trafił na zasadzie wypożyczenia.

O Mateuszu Szczepaniaku można powiedzieć, że to już weteran polskich boisk. Był dotychczas zawodnikiem Zagłębia Lubin, Podbeskidzia, Cracovii i Miedzi Legnica. Przez ostatnie pół roku występował w Enosis Neon Paralimniou. W klubie cypryjskiej ekstraklasy wystąpił 11-krotnie, zdobywając dwie bramki. Na początku roku rozstał się z zespołem i do Warty dołączył na zasadzie wolnego transferu.

Warta Poznań jest liderem Fortuna I Ligi z 40 punktami na koncie. W pierwszej kolejce po zimowej przerwie podopieczni Piotra Tworka zmierzą się z Radomiakiem Radom.

