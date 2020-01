Złe wieści w sprawie Harry’ego Kane’a. Jeszcze dłuższa przerwa Anglika!

Harry Kane w trakcie rywalizacji z Southamptonem nabawił się kontuzji. Początkowo, uraz napastnika “Kogutów” miał wykluczyć go do marca. Nowe informacje przekazane przez Tottenham sugerują, że piłkarz wróci do treningów dopiero w kwietniu!

Od kilku sezonów, Harry Kane jest jednym z najważniejszych zawodników londyńskiej ekipy. Co prawda ubiegłą kampanię 26-latek miał nieco gorszą (17 goli w 28 ligowych spotkaniach), jednakże nadal Anglik był oczywiście najlepszym strzelcem zespołu. Podobnie jest w trwających rozgrywkach. Kane z dorobkiem 11 bramek plasuje się na siódmym miejscu w klasyfikacji strzelców. Swojego wyniku przez najbliższe miesiące napastnik nie będzie mógł poprawić.

Tottenham w czwartek za pośrednictwem swoich mediów poinformował, iż snajper zespołu musi przejść operację z powodu zerwanego ścięgna. Przy tego typu urazach, rekonwalescencja trwa około trzy miesiące. Oznacza to, iż Kane wróci do treningów dopiero w kwietniu.

Poważniejsza kontuzja powoduje, że Tottenham z pewnością poszuka na rynku transferowym nowego napastnika. Cały czas z londyńską ekipą łączony jest Krzysztof Piątek. Można przypuszczać, że zarząd “Kogutów” wykona odpowiednie kroki, by sprowadzić polskiego zawodnika.