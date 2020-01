Specjalna klauzula w kontrakcie Nubela? Neuer może być niezadowolony

Niespełna tydzień temu dowiedzieliśmy się oficjalnie, że wraz z końcem sezonu 2019/2020 zawodnikiem Bayernu zostanie Alexander Nubel. 23-letni bramkarz Schalke, uważany za jeden z największych niemieckich talentów na tej pozycji, dołączy do Bawarczyków za darmo (koniec kontraktu). Świetny interes? Dla Bayernu na pewno…

Po ogłoszeniu tej informacji momentalnie pojawiły się głosy, że niekoniecznie jest to mądra decyzja ze strony młodego golkipera. Wszystko oczywiście ze względu na Manuela Nauera, który jeśli tylko jest zdrowy, wydaje się mieć karnet na bronienie. Zarówno w kadrze, jak i właśnie w klubie.

Mogliśmy też usłyszeć, że w porozumieniu z obecnym zawodnikiem Schalke znalazł się podpunkt gwarantujący mu określoną liczbę występów w nowym klubie. Do spekulacji odniósł się nawet Manuel Neuer, który wcześniej nie ukrywał, że chciałby grać zawsze. – Transfer Nubela nie ma żadnego wpływu na kwestię mojego kontraktu. To jasne, że myślałem o zmianach w umowie. Po głowie krążyły mi pewne myśli, ale nie będę ich ujawniał. Nic nie wynika z mojej strony. To decyzja klubu, podjęta z wyprzedzeniem – stwierdził mistrz świata z 2014 roku.

Czy właśnie dowiadujemy się czegoś więcej? “Sport1” poinformowało, że Alexander Nubel w swojej umowie ma zagwarantowane rozegranie min. 15 spotkań w sezonie. Tajemnicze wypowiedzi Neuera mogą sugerować, że faktycznie coś jest za rzeczy. Inna sprawa, że Salihamidzić raczej najpierw ustalił taką klauzulę, a dopiero potem porozmawiał z obecnym nr. 1 w bramce Bayernu, czy ten odstąpi taką liczbę spotkań.

Oficjalna informacja być może nigdy nie ujrzy światła dziennego, ale wszystko zweryfikują boiskowe wydarzenia. Podobne doniesienia pojawiały się przy okazji powrotu Buffona do Juventusu. Wtedy je dementowano – w praktyce Buffon zagrał już ośmiokrotnie, w tym siedem razy w Serie A, co pomogło mu pobić rekord występów w lidze należący wcześniej do Maldiniego. Czy Nubel także skorzysta z takiego zapisu?