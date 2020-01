Manchester United rezygnuje z Eriksena. Nowy faworyt w walce o Duńczyka

To najprawdopodobniej ostatnie miesiące Christiana Eriksena w roli zawodnika Tottenhamu. Duńczyk latem odejdzie na zasadzie wolnego transferu, jeśli Jose Mourinho w najbliższych miesiącach nie przekona go do podpisania nowej umowy. Faworytem do jego zakontraktowania wydaje się Inter.

Antonio Conte w Mediolanie zrobił sobie doskonałe miejscu do ściągania zawodników, o których marzył podczas pracy w Chelsea. Najpierw transfery Romelu Lukaku, Alexisa Sancheza, zaś teraz przyszedł czas na Ashleya Younga oraz Christiana Eriksena. Ten drugi oczywiście nie miał wielkich szans na dołączenie do „The Blues” jako zawodnik Tottenhamu, ponieważ wówczas Daniel Levy żądał za pomocnika kwoty ponad 100 milionów funtów. Po kilku latach sytuacja uległa zmianie i latem Eriksen może trafić do zespołu włoskiego szkoleniowca na zasadzie wolnego transferu.

Powodem jest oczywiście kończący się kontrakt zawodnika, który po prawdzie już w styczniu może negocjować z zagranicznymi klubami. Zgodnie z informacjami Fabrizio Romano, dziś ma dojść do spotkania agenta Eriksena z dyrektorami Interu. Podczas tej rozmowy mogą zostać ustalone warunki letnich przenosin zawodnika do Serie A. Dyrektor włoskiego klubu Giuseppe Marotta potwierdził na początku tego tygodnia, że są zainteresowani tym graczem.

Wczoraj także pojawiły się doniesienia na temat rezygnacji Manchesteru United, który nie ma zamiaru dłużej negocjować z piłkarzem. Wydaje się zatem, że Inter ma wolną drogę, aby sfinalizować ten transfer.

Zwykle piłkarze odchodzący na zasadzie wolnego transferu mogą liczyć na wygórowane pensje. Rok temu na podobnej zasadzie działał Aaron Ramsey, a teraz zapewne wykorzysta to także przedstawiciel reprezentanta Danii. Eriksen w ostatnim czasie nieco stracił swój blask, ale to nadal zawodnik potrafiący jednym zagraniem przesądzić o wyniku meczu. Warto chyba zatem zaryzykować.