TVP Sport nie zwalnia. Kolejne rozgrywki dostępne już od jutra!

Odkąd stery w TVP Sport objął Marek Szkolnikowski, stacja stopniowo rozwija się nie do poznania. Poza jakością zmienia się także ilość, czyli liczba wydarzeń sportowych, które możemy śledzić. Dotyczy to oczywiście także piłki nożnej, dla których nadeszła właśnie kolejna dobra informacja.

Dyrektor TVP Sport poinformował dziś, że jego stacja wygrała przetarg na kolejne rozgrywki, które z pewnością zaciekawią wielu fanów futbolu, szczególnie tych zerkających często w kierunku Półwyspu Iberyjskiego. Domyślacie się już, o co może chodzić? Tak – stacja zakupiła prawa do transmitowania Pucharu Króla. Co ciekawe, umowa podpisana na trzy lata namacalnie wchodzi w życie… już od jutra.

Puchar Króla będzie ponownie transmitowany w Polsce, prawa kupiła TVP. Super! 👌 https://t.co/SgSXIIBTCB — Jakub Kręcidło (@J_Krecidlo) January 10, 2020

Sympatycy hiszpańskiego futbolu będą mieli okazję obejrzeć darmowe, legalne mecze, już w sobotę 11 stycznia. Jako pierwsze pójdzie “na ruszt” spotkanie Sestao River Club z Athletikiem Bilbao (18:55), które będzie można zobaczyć na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej. Podobnie jak drugi mecz, którym będzie rywalizacja Marbelli z Realem Valladolid (20:55).

To już kolejne rozgrywki, które piłkarscy fani mogą śledzić w otwartej TV. Puchar Króla dołączył do takich rozgrywek, jak m.in. Klubowe Mistrzostwa Świata, Puchar i Superpuchar Włoch, wybrane mecze Ligi Mistrzów, Ekstraklasy, czy też mecze reprezentacji Polski. Pozostaje pytanie – co dalej?