Steven Gerrard ma plan, jak poprawić poziom szkockiej piłki!

Mówiąc liga szkocka, zapewne wielu kibicom przychodzą na myśl dwa kluby – Celtic oraz Rangers. Obie ekipy stanowią o sile piłki z tego kraju, co udowadnia rozkład tabeli na koniec danego sezonu. W trwającej kampanii jest podobnie. Celtic z niewielką przewagą nad Rangersami zajmuje fotel lidera. Trzecia ekipa traci już do pierwszego miejsca aż piętnaście punktów. Steven Gerrard zasugerował, w jaki sposób można poprawić poziom szkockiej piłki.

W wielu krajach (w tym również zapewne w Anglii),Premiership (czyli liga szkocka) obserwowana jest w momencie, gdy przychodzi czas na Old Firm Derby, czyli rywalizację Celtiku z Rangersami. Poza tą potyczką, zapewne niewielu kibiców piłki nożnej ogląda poczynania w tej lidze.

Trudno zatem nie oprzeć się wrażeniu, iż szkocki futbol ma problem, by w skoczyć na wyższy poziom. Różnica między wspominanymi drużynami, a pozostałą stawką jest niezwykle wyraźna. Z tego też powodu, ciężko piłkarzom Celtiku czy zawodnikom Rangersów dobrze prezentować się na arenie międzynarodowej, gdy co tydzień poziom w lidze mocno odstaje, nawet od rywalizacji w Lidze Europy.

Pewien bardzo ambitny plan ma Steven Gerrad, szkoleniowiec Rangersów. Legenda Liverpoolu stwierdziła w jednej z ostatnich rozmów, iż dołączenie takich ekip jak Celtic czy Rangers FC do angielskiego futbolu pomogłoby szkockiej piłce w rozwoju – Chciałbym zobaczyć, jak szkocka piłka dołączą do angielskich rozgrywek. Z pewnością pomogłoby to futboli w Szkocji.

Jak przyznaje sam Gerrard, raczej jest to niemożliwe. Celtic razem z Rangersami muszą wpaść indywidualnie na pomysł, jak wpłynąć na wyższy poziom zmagań w lidze.