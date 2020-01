Legia ma nowego zawodnika. Wychowanek ŁKS Łódź przenosi się do Warszawy już zimą

Celująca w odzyskanie mistrzostwa Legia nie zamierza próżnować i już zimą chce pozyskać graczy, którzy nie tylko zastąpią odchodzących zawodników, ale także wzmocnią kadrę i zabezpieczą ją na przyszłość. Do tego grona możemy dopisać kolejne nazwisko.

Już na początku roku tajemnicą poliszynela było, że prędzej czy później zawodnikiem stołecznego klubu zostanie Piotr Pyrdoł. Jedyną niewiadomą wydawało się to, czy 20-latek trafi do stolicy już zimą, czy dopiero latem, kiedy oficjalnie wygasa jego kontrakt z Łódzkim Klubem Sportowym.

Zagadka właśnie się wyjaśniła, o czym niedawno za pomocą swoich social mediów poinformował dotychczasowy klub prawego napastnika, dziękując mu i życząc powodzenia na dalszej ścieżce. Kilka minut później wpis zamieściła także Legia Warszawa.

Piotr Pyrdoł odchodzi z ŁKS-u do @LegiaWarszawa. Piotrek, dziękujemy za wszystko. Powodzenia! ⚪️🔴⚪️ 📰 https://t.co/VVKKQlouWc fot. Artur Kraszewski pic.twitter.com/3xABCmXV7J — Łódzki Klub Sportowy (@LKS_Lodz) January 10, 2020

Piotr Pyrdoł piłkarzem Legii Warszawa! ✍ 20-letni zawodnik podpisał z Legią 2,5-letni kontrakt z opcją przedłużenia. #LegiaNews ▶️ https://t.co/eXXHH55lsR pic.twitter.com/cUVZSplZqw — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) January 10, 2020

– Piotr Pyrdoł to piłkarz, którego doskonale znamy jeszcze z czasów juniorskich. Długo śledziliśmy jego rozwój. Cieszymy się, że dołączył do nas przed zgrupowaniem, co przyspieszy proces aklimatyzacji. Jego zmysł do gry kombinacyjnej, inteligencja boiskowa i wyszkolenie techniczne świetnie powinny się wkomponować w funkcjonowanie i styl naszego zespołu. Z pewnością pomożemy mu rozwinąć jego potencjał – skomentował Radosław Kucharski, dyrektor sportowy Legii Warszawa.

Wychowanek ŁKS-u, występujący wcześniej także w UKS SMS Łódź, związał się z “Wojskowymi” 2,5-letnim kontraktem z opcją przedłużenia. Reprezentant Polski U-21 już w sobotę wyleci z nowymi kolegami na zgrupowanie do Belek w Turcji. Będzie występował z numerem 31 na plecach.