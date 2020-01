Tupta wypożyczony do Wisły Kraków!

Od kilku dni włoskie oraz polskie media informowały, że Wisła Kraków pracuje nad wzmocnieniami do swojego klubu. Po przenosinach Georgi Zhukova, przyszedł czas na Lubomira Tupte. Słowak przeniesie się do stolicy małopolski na zasadzie wypożyczenia z Hellas Verona.

Pod pewnym względem to wypożyczenie jest kompletną niewiadomą. W Hellas 21-latek pełnił role rezerwowego głównie ze względu na dość poważny uraz. W poprzednim sezonie udało mu się jednak rozegrać 17 spotkań w Serie B, w tym cztery od pierwszej minuty. Mimo to działacze Wisły postanowiły zaryzykować. Napastnik otrzyma ponad miesiąc na przygotowania się do rundy wiosennej.

Wzmocnienia na pozycji napastnika oczywiście są kluczową kwestią dla zespołu Skowronka przed drugą częścią sezonu. Obecnie najskuteczniejszym strzelcem, biorąc pod uwagę ekstraklasę, jest Paweł Brożek z 8 bramkami na koncie. Dodatkowo trzeba pamiętać o odejściu Marko Kolara, który za 500 tysięcy euro trafił do zespołu holenderskiej Eredivisie FC Emmen.

To przede wszystkim także szansa dla Tupty. Napastnik w 2018 roku był testowany przez Pogoń Szczecin. Wówczas jednak młody snajper nie przekonał działaczy i wrócił do Włoch. Kibice krakowskiej ekipy mają jednak nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Co ciekawe, Lubomir charakteryzuje się także solidną grą na skrzydle, także być może szkoleniowiec “Białej Gwiazdy” w swojej drużynie znajdzie miejsce dla Brożka oraz Tupty.

To drugie wypożyczenie sfinalizowane w dzisiejszym dniu przez Wisłę. Krakowską drużynę na podobnych zasadach zasilił Mateusz Hołownia. Lewy obrońca uchodzi za jednego z najzdolniejszych obrońców młodego pokolenia, co potwierdzają liczne powołania do reprezentacji Polski w poszczególnych rocznikach. Podczas tego sezonu bronił barw Śląska Wrocław, ale udało mu się rozegrać zaledwie 5 spotkań w ekstraklasie. W nowym zespole z pewnością liczy na więcej.