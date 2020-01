Asmir Begovic trafi do Serie A?

Bardzo przeciętne występy w Bournemouth podczas sezonu 2018/2019 spowodowały, iż Asmir Begovic na początku września ubiegłego roku trafił na wypożyczenie do Qarabagu. Gra w najlepszej obecnie ekipie z Azerbejdżanu miała pomóc bramkarzowi z Bośni i Hercegowiny w powrocie do optymalnej formy. Szanse na pierwszy skład Begovic w drużynie “Wisienek” ma znikome, dlatego 32-latek może zmienić klub.

Asmir w trakcie kampanii 2018/2019 rozegrał w Premier League 24 spotkania. W tym czasie, Bośniak wpuścił aż 47 bramek, zachowując czyste konto w zaledwie pięciu meczach. Niejednokrotnie 32-latek był obwiniany za utratę bramek. Nic dziwnego, że w drugiej części sezonu szkoleniowiec Bournemouth, Eddie Howe zdecydował się na zmianę między słupkami zespołu, stawiając na Artura Boruca.

Przyszłość Begovicia w klubie stanęła pod ogromnym znakiem zapytania. “Wisienki” przed nową kampanią pozostawiły w zespole Aarona Ramsdale’a, który występował w trakcie sezonu 2018/2019 w League One. Asmir trafił zatem na rynek transferowy, lecz nie znalazł się klub, który wyraziłby chęć kupna zawodnika. 32-latek trafił więc na wypożyczenie do Qarabagu,

w którym rozegrał 10 ligowych meczów.

Niedawno Begovic wrócił do Bournemouth, gdyż umowa między drużynami obowiązywała do ostatniego dnia 2019 roku. Zarząd “Wisienek” szuka rozwiązania w sprawie dalszej przyszłości piłkarza, gdyż nadal droga 32-latka do pierwszego składu jest bardzo daleka.

Z pomocą przyjdzie najprawdopodobniej Milan. Jak twierdzi Fabrizio Romano, zespół z Mediolanu poszukuje następcy Pepe Reiny, który jest bliski przenosin do Aston Villi. Wyborem Milanu ma być Begovic.