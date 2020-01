Cel Manchesteru United wyklucza przenosiny na Old Trafford

Kiedy latem Amsterdam opuszczał Frenkie De Jonga oraz Matthijs De Ligt, można było przypuszczać, że ich śladem podąży także Donny van de Beek. Ostatecznie Holender pozostał w Ajaksie i pomimo plotek na temat transferu w styczniu, piłkarz potwierdził chęć pozostania w aktualnym zespole do końca sezonu.

Dziennikarze od jakiegoś czasu twierdzą, że 22-latek pozostaje głównym celem Manchesteru United i Realu Madryt do wzmocnienia środka pola. Ajax oczekiwał jednak kwoty w wysokości około 70 milionów funtów, co zostało odebrane za zbyt wygórowane żądania. Jednak pomocnik wyraźnie dał do zrozumienia w ostatnim wywiadzie, że nie ma zamiaru opuszczać ekipy Eredivisie.

– Powiedziałem to wcześniej i powiem to jeszcze raz: pozostanę w Ajaksie w tym sezonie, a może także w następnym sezonie. Te raporty o Realu Madryt lub Manchesterze United są dla mnie dobrym znakiem, ale teraz nie jest to ważne. Powiedziałem, że zostanę w tym zespole i zrobię to na 100%.

Po zajęciu trzeciego miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów, kibice „Czerwonych Diabłów” mieli nadzieje na zmianę zdania przez Donny’ego. Jak widać nic takiego nie ma miejsca, a United musi liczyć na pomyślność rozmów w sprawie Bruno Fernandesa. Jeśli Portugalczyk zrezygnuje z tego transferu, wówczas Ole Gunnar Solskjaer będzie musiał poszukać innego celu transferowego. Wśród kandydatów pozostaje także Emre Can.