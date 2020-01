Dominik Nagy opuszcza Legię. Trafi do Grecji!

Jak na razie, Legia Warszawa w zimowym oknie transferowym skupia się przede wszystkim na zawodnikach, którzy mają opuścić zespół. Do Portland Timbers przeniesie się Jarosław Niezgoda. O krok od transferu jest także Dominik Nagy, który ma trafić na wypożyczenie.

Przygodę z Legią, Dominik Nagy rozpoczął na początku 2017 roku, gdy za kwotę miliona euro trafił do wielokrotnego mistrza polski z Ferencvaros. Po całkiem przyzwoitej rundzie wiosennej w trakcie rozgrywek 2016/2017 (12 ligowych występów i cztery bramki) nastąpiła seria przeciętnych spotkań w kolejnym sezonie.

Z tego też powodu, Nagy trafił na wypożyczenie do swojej byłej ekipy. Jego forma nie uległa jednak żadnej poprawie, co potwierdza statystyka 13 meczów w lidze bez bramki. Ofensywny gracz wrócił do Legii, gdzie rozegrał całkiem dobry sezon (30 występów, 5 goli i 8 asyst).

Przygoda zawodnika z polskim zespołem to istna sinusoida, co potwierdza trwająca kampania. Dominik Nagy nie jest kluczowym graczem warszawskiej ekipy. Dlatego też, Węgier opuści Legię. Według informacji Tomasza Włodarczyka, Dominik Nagy trafił na wypożyczenie do Panathinaikosu Ateny. Grecy będą opłacać pensję zawodnika.

