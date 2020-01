Promocje Betclic: “Piłkarski Jackpot i Pewny Zakład”

Betclic przygotował dla swoich graczy dwie promocje na ten tydzień: Pewny Zakład (szczegóły TUTAJ) oraz kontynuację Piłkarskiego Jackpota (szczegóły TUTAJ)!

Połącz obie i obstaw 8 meczów 23. kolejki Premier League i powalcz o pulę 25.000 zł w Piłkarski Jackpot . Jeśli jeden z Twoich typów, okaże się być nietrafiony, to otrzymasz zwrot stawki nawet do 40 zł w formie bonusu dzięki Pewny Zakład! Pamiętaj również, że Twoje wygrane na kuponach wielokrotnych, zostają zwiększone w Betclic dzięki Multi+. W przypadku 8 zdarzeń na kuponie, otrzymasz dodatkowe 25% w przypadku wygranej!

Aby skorzystać z obu promocji jednocześnie, Twój kupon musi zawierać wszystkie 8 sobotnich spotkań Premier League (18.01.2020) w formie zakładu przedmeczowego z typem 1 lub X lub 2 , za minimalną stawkę 10 zł. Każdy gracz może postawić 5 kuponów kwalifikujących się do promocji Piłkarski Jackpot!

Gracze, którzy trafią dokładnie 8 meczów, podzielą między siebie pulę 25.000 zł. Jeśli tylko jeden gracz poprawnie wytypuje wszystkie spotkania, to zgarnie całą pulę. W przypadku, gdy nikomu nie uda się ta sztuka, to pula nagród w kontynuacji promocji zostanie zwiększona i tak do momentu, aż ktoś nie rozbije banku!