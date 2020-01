Z Arsenalu do Białegostoku. Zaskakujący transfer Jagiellonii

Rzadko kiedy dochodzi do momentu, aby zawodnik Arsenalu przenosił się do polskiej ekstraklasy. Dziś jednak na taki ruch zdecydował się Dejan Iliew, który na zasadzie wypożyczenia trafił do Jagiellonii.

Oczywiście 24-latek zawodnikiem „Kanonierów” jest zaledwie w teorii. Przez ponad siedem lat pobytu w klubie nie udało mu się zadebiutować w pierwszej drużynie z Londynu, rozgrywając jedynie 39 spotkań w drugiej drużynie. Macedończyk od jakiegoś czasu regularnie jest wysyłany na wypożyczenie, a pierwsze mecze (!) w dorosłym futbolu rozgrywa dopiero teraz. Rundę jesienna spędził SKF Sered, gdzie notował regularne występy i władze drużyny raczej nie mieli prawa narzekać.

Teraz przyszedł czas na sprawdzenie swoich sił w Polsce. Przez większość część sezonu w ekipie z Białegostoku dostępu do bramki strzegł 23-letni Damian Węglarz. Dopiero w trakcie ostatnich spotkań między słupki powrócił Grzegorz Sandomierski. Mimo to nowy szkoleniowiec „Jagi” postanowił dokooptować kolejnego golkipera ze względu na nierówną formę obu bramkarzy.

Poniekąd jest to pewna zagadka. 24-latek z mniej niż 20 meczami na poziomie seniorskim? Coś tu nie gra. Mimo to należy wziąć pod uwagę, że w ciągu ostatnich lat wielokrotnie trapiły go urazy, który nie pozwalały mu przebić się do kadry Arsenalu. Czy Iliew zdoła zatem odbudować swoją karierę w Polsce?