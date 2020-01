Urodzony w Kosowie, wychowany w Belgii. Cracovia ma nowego zawodnika

Zimowe okienko w ekstraklasie przebiega przede wszystkiem pod znakiem odchodzenia największych perełek ligi, jednak kluby starają się nie próżnować także w kontekście nowych wzmocnień. Pierwszego takiego w tym roku dokonała także Cracovia.

Nowym zawodnikiem “Pasów” został właśnie Florian Loshaj, który pierwszą część obecnego sezonu spędził w rumuńskim FC Politehnica Iasi. 23-latek pochodzi z Kosowa, którego młodzieżowe drużyny zdążył już reprezentować. Piłkarskiego fachu uczył się jednak w Belgii, do której wyjechał z rodzicami w młodym wieku.

Dzień dobry Florian ⚪️🔴 Nowym zawodnikiem Pasów został Florian Loshaj, który podpisał 3,5-letni kontrakt #DealDone ✍🏻 pic.twitter.com/NbslwxA7kG — CRACOVIA (@MKSCracoviaSSA) January 15, 2020

Wychowanek KRC Genk mając niespełna 20 lat opuścił swój “drugi dom”, zostając graczem holenderskiego MVV Maastricht. Po 2,5 roku na zapleczu Eredivisie nie przedłużono z nim jednak umowy, a młody pomocnik przez siedem miesięcy pozostawał bez klubu. Wtedy zgłosiła się po niego Roda JC, z której trafił do wspomnianej Rumunii, w której pokazał się z naprawdę dobrej strony.

Loshaj związał się “Pasami” 3,5-letnim kontraktem, a Cracovia zapłaciła za niego ok. 300 tysięcy euro. Dla 23-latka to nie tylko awans sportowy, ale także finansowy. Mówi się, że w 11. drużynie rumuńskiej ekstraklasy miał zarabiać zaledwie ok. 2,5 tys. euro miesięcznie. Czy Loshaj okaże się poważnym wzmocnieniem?